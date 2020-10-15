راحة سلبية لمدة 3 أيام لفريق وادي دجلة قبل الجولة الختامية فى الدوري

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، بعد أن ضمن الفريق البقاء فى الدورى المصري الممتاز.

ويتبقى لفريق الغزلان مباراة واحدة فى الموسم الحالى أمام المصرى البورسعيدى فى ختام منافسات المسابقة المحلية، والتى لم يتم تحديد موعدها من قبل اتحاد الكرة حتى الآن.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الدجلاوى على راحة سلبية أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن يعودوا للتدريبات الجماعية يوم الأحد.

ومنح الجهاز الفنى لدجلة، أجانب الفريق راحة سلبية، من أجل عودتهم إلى بلادهم لزيارة أسرهم والحصول على وقت كافٍ من الراحة قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، ومن المقرر أن يعود رفيق كابو إلى تونس، وعبد الكبير الوادى إلى المغرب، ورودنى أنطوى وإسحاقو يعقوبو إلى غانا، لقضاء فترة الإجازة مع أسرهم.

وحقق فريق الجونة الفوز على وادى دجلة بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة تحصيل حاصل بعدما ضمن الفريقين البقاء بين الكبار بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في الجولة قبل الأخيرة للبطولة التى حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا، حيث أطاح فوز الزمالك بحرس الحدود خارج بطولة الدوري وأعاده للقسم الثاني مع طنطا ونادى مصر وأبقي في الوقت نفسه على الجونة ودجلة بالدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 37 محتلًا المركز الرابع عشر، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 16 مباراة، فيما سجل لاعبوه 31 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا، فيما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 35 نقطة فى المركز الخامس عشر، من 33 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 14 وأحرز لاعبوه 31 هدفًا وتلقى مرمى الفريق 41 هدفًا.