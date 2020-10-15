أبو العينين دايما معانا.. الجمهور يؤلف قصيدة لـ سيراميكا كليوباترا بعد الصعود للممتاز

احتفل لاعبو سيراميكا كليوباترا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي بعد التعادل مع جمهورية شبين وتصدر المجموعة من أول أسبوع في دوري القسم الثاني.

وظهر محبو وجماهير نادي سيراميكا كليوباترا خلال احتفالات الفريق، وألف أحدهم قصيدة رائعة في حب النادي.

وكتب: هقولها صريحه وبدون ألغاز

سيراميكا كليوباترا ف الممتاز

معانا دفاع معانا هجوم

وكتيبه ع الدكه سخن قوم

ورانا مهمه

ورونا الهمه

سيراميكا كليوباترا

هتكون ف القمه

شكرا لكل اللي سندونا

ابو العينين دايما معانا

بيدعمنا ويقوينا

وان شاء الله هنشرفكم

في الدوري العام هنبهركم

وبنقولكم انتظرونا

معانا هجوم معانا دفاع

هتشوفو مهارات كلها إبداع

سيراميكا كليوباترا بشكل جديد

رايحين ع الدوري بقلب حديد

لعيبه رجاله وهتعمل حاله

وجماهيرنا ورانا

دايما سندانا...

سيراميكا كليوباترا قد الأمانه

أهداء

رمضان الصفتي

كليوباترا شرم

وانتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين التي جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي في الصعود للدوري المصري الممتاز بعدما استطاع تحقيق 43 نقطة متصدرًا جدول ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بفارق 3 نقاط عن بتروجيت في المركز الثاني.