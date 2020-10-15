تدريبات بدنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الوداد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات بدنية قوية في المران الثاني للفريق بالمغرب، استعدادًا لمواجهة الوداد المقرر لها بعد غدٍ السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، التدريبات البدنية المتنوعة للاعبين، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب كهرماء كاليفورنيا بالدار البيضاء.

وخاض الفريق الأول للكرة مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها بعد غد السبت في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأول مساء أمس باحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامة سبقها محاضرة نظيرة مطولة استمرت قرابة الــ90 دقيقة شملت تطبيقا صارما للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ولم يكتف موسيماني بمحاضرة واحدة أمس ولكنه كررها مساءً لشرح خطة لعب المنافس وتحفيظ لاعبيه المهام داخل الملعب.

ويميل المدير الفني الجنوب أفريقي للمحاضرات المطولة وكثرة إعطاء التعليمات وتكرارها بهدف تطبيقها داخل الملعب، واستعان موسيماني بفيديوهات للوداد خلال تلك المحاضرة وقام بتحديد نقاط القوة والضعف وطرق مواجهتها، وقال المدير الفني للاعبيه إن المنافس ليس فريقا سهلا وهو متمرس علي تلك النوعية من المباريات ويجب الا ينخدعوا في خسارته للقب الدوري المغربي.

وحسب مصادر..فإن موسيماني استقر علي القوام الرئيسي الذي سيخوض به المباراة ولكن تبقي بعض العناصر حيث لا يزلا يفاضل بين إمكانية لعب المباراة بثلاث محاور ارتكاز أو أثنين بجانب مدي جاهزية أيمن أشرف العائد من الإصابة ليكون أساسيا بجوار ياسر إبراهيم أو الدفع بحمدي فتحي في مركز المساك.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي في تلك المباراة هو محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أحمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن اشرف وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي وحسين الشحات ومروان محسن( اليو بادجي).