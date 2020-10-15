وقدم محافظ بورسعيد الشكر لاتحاد الشركات برئاسة الدكتور حسني غندر علي اختيار بورسعيد الدائم لاقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر باقامتة علي ارض المحافظة ليتنافس اكثر من ١٧ الفا من عمال مصر في مختلف الرياضيات
وأشار إلى أن تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعمل علي خلق روح الاصرار والتعاون وبذل الجهد وهو ماعهدنا به عمال مصر الشرفاء الذين يصنعون المعجزات ودورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة علي ارض مصرنا الحبيبة
من جانبه، هنأ الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بنجاح البطولة، معتبرًا أن البطولة حدثًا أولميبيا، متمنيا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، موجها الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي دعمه الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري
ووجه الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، الشكر للمحافظ، على دعمه وإصراره على استضافة البطولة في بورسعيد وأن بورسعيد تعد مثالا يحتذي به في تنظيم البطولات بشكل نموذجي.
وسلم المحافظ، ورئيس اتحاد الشركات الجوائز للفرق الفائزة والدرع العام،وتضمنت احتفالية ختام البطولة الـ ٥٣ لدوري الشركات عرضا لطابور الفرق المشاركة، أعقبها أوبريت فنى للبراعم بقيادة الفنان عمرو عجمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يشهد ختام بطولة دوري الشركات في نسختها الـ53..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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