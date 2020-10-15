محافظ بورسعيد يشهد ختام بطولة دوري الشركات في نسختها الـ53..صور

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات واللواء سماح قنديل نائب رئيس اتحاد الشركات الحفل الختامي لبطولة الشركات في نسختها الـ ٥٣ مساء اليوم الخميس ، حيث فازت شركة الشرقية للدخان بالدرع العام للبطولة، والتي استمرت على مدار أسبوعين

وقال المحافظ في كلمته، إن بورسعيد ستظل مستعدة دائما لاستضافة هذا الحدث الكبير، مطالبا الرياضيين بالعودة إلى أعمالهم بعد البطولة بهمة وعزم، ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص من أجل مصر، وكذلك العودة مرة أخرى إلى بورسعيد للمشاركة في النسخة الـ ٥٤ من بطولة دوري الشركات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لاتحاد الشركات برئاسة الدكتور حسني غندر علي اختيار بورسعيد الدائم لاقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر باقامتة علي ارض المحافظة ليتنافس اكثر من ١٧ الفا من عمال مصر في مختلف الرياضيات

وأشار إلى أن تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعمل علي خلق روح الاصرار والتعاون وبذل الجهد وهو ماعهدنا به عمال مصر الشرفاء الذين يصنعون المعجزات ودورهم الكبير في جميع المشروعات التنموية والقومية العملاقة علي ارض مصرنا الحبيبة

من جانبه، هنأ الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بنجاح البطولة، معتبرًا أن البطولة حدثًا أولميبيا، متمنيا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، موجها الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي دعمه الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري

ووجه الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، الشكر للمحافظ، على دعمه وإصراره على استضافة البطولة في بورسعيد وأن بورسعيد تعد مثالا يحتذي به في تنظيم البطولات بشكل نموذجي.

وسلم المحافظ، ورئيس اتحاد الشركات الجوائز للفرق الفائزة والدرع العام،وتضمنت احتفالية ختام البطولة الـ ٥٣ لدوري الشركات عرضا لطابور الفرق المشاركة، أعقبها أوبريت فنى للبراعم بقيادة الفنان عمرو عجمي.