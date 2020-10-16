شاهد.. رد فعل كهربا وآجاي في المسحة الطبية الثانية لبعثة الأهلي قبل مواجهة الوداد

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة لفيروس كورونا في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه نظيره الوداد المغربي مساء السبت المقبل على أرضية استاد مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام، وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان لمحمود عبد المنعم كهربا وجونيور آجاي لاعبي الفريق رد فعل كوميدي خلال إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا .

وكان "كاف" قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل 48 ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعبي بالفريق.

كما توجهت حافلة الفريق منذ قليل لخوض المران الثاني مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الوداد المرتقبة.