عمر ربيع ياسين: الأهلي يمنع انتقال آزارو لـ الزمالك أو بيراميدز

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلى اتفق مع مسؤولي الاتفاق السعودي علي أن يكون للفريق الأولوية في حالة بيع المغربي وليد آزاور مهاجم الفريق السعودي المنتقل مؤخرًا من النادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن الأهلى يخشي من انتقال ازارو لبيراميدز أو الزمالك.

وأوضح عمر ربيع أن بسبب خوف الأهلي من انتقال اللاعب للأهلي أو الزمالك، قام مسؤولو القلعة الحمراء بوضع بند في التعاقد يمنع الاتفاق السعودي من بيعه لاي ناد الا بعد عرضه على الأهلى اولًا.