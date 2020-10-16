عمر ربيع ياسين: الزمالك يوافق على إعارة عنتر وسيسيه ورفعت للمصري في الموسم الجديد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك أبدوا موافقة مبدئية علي إعارة ثلاثي الفريق محمد عنتر وأحمد رفعت والايفواري رزاق سيسيه الى المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن رفعت وسيسيه يلعبان للاتحاد السكندري علي سبيل الاعارة، لكن ادارة الزمالك ترفض تجديد الإعارة لاسيما بعد تعاقد الفريق الساحلي مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفريق، وهو ما دفع مسؤولي النادي للموافقة علي عرض المصري باستعارة الثنائي بجانب محمد عنتر الذى لم يشارك في مباريات الزمالك كثيرًا.

وأكد أن المصري تحت القيادة الفنية الرائعة لعلى ماهر يرغب في عقد اكثر من صفقة مميزة للمنافسة علي المراكز الاولي فى الدورى الموسم الجديد بعدما نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط هذا الموسم.