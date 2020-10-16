قرار مفاجئ من الكاف بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرارا مفاجئا بشأن مباراة الأهلى والوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف إلغاء المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الأهلى أمام الوداد المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وجاء ذلك فى ظل رغبة الكاف فى تجنب أى زحام خوفا من إصابة أحد بالكورونا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين .

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تأجيل الإعلان عن حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى قبل ساعات من انطلاقها فى ظل الرغبة إلى زيادة تركيز الحكام فى معسكرهم الحالى بمصر وتخفيف الضغوطات الإعلامية عليهم .

واستقر الكاف على إعلان أسماء الحكام قبيل المباريات بيوم واحد ، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنهم خلال الساعات القليلة المقبلة قبل سفرهم مباشرة من معسكرهم الحالى بالقاهرة إلى المغرب لإدارة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا .

وكشف مصدر مطلع داخل الكاف أن كل ما يشاع حول إسناد المباريات إلى أى حكم بعينه مثل تيسميا أو جاساما أو فيكتور جوميز مجرد تكهنات ولا يوجد قرار رسمي حتى الآن رغم وجود الثلاثي بقوة ضمن ترشيحات إدارة المباريات

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الكاف إجراء مسحات طبية خاصة بـ الحكام بشكل مكثف أيضا قبل خوض المباريات للتأكد من خلو الجميع من الإصابة بالكورونا، بالإضافة إلى تعقييم ملاعب التدريبات والتأكد من توافر جميع الإجراءات السليمة بها.

كما حذر الكاف جميع الفرق المشاركة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية مؤكدا توقيع عقوبات قوية حال مخالفة التعليمات والشروط التى وضعها للخروج بمباريات المسابقتين إلى بر الأمان.