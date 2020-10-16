الزمالك يخوض مرانه اليوم في السادسة مساء

يخوض فريق الكرة الأول لنادي الزمالك مرانه الرئيسي اليوم الجمعة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب السادسة بتوقيت القاهرة في إطار استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي. ومن المقرر أن يخوض الزمالك مران الجمعة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء والذي سيستضيف مباراة الفريقين. وخضعت بعثة الزمالك لمسحة كورونا بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء . ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس الأول الثلاثاء، لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الأحد المقبل.

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