سفير مصر في المغرب: المسحة ستحدد موقف فرجاني ساسي من المشاركة في مواجهة الزمالك والرجاء

تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن الإجراءات الاحترازية التي سيتخذها فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الانضمام لبعثة الفريق الأبيض في المغرب.
وقال سفير مصر في المغرب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إجراءات الدخول إلى المغرب يستلزم خضوع اللاعب إلى مسحة كورونا لم يمر عليها أكثر من 72 ساعة".
وتابع: "فرجاني ساسي سيخضع لمسحة كورونا في المغرب بمجرد وصوله".
وأضاف "الأمور تسير بشكل منضبط وكل الفرق المصرية لا تعاني من أي مشاكل ويركزون في التدريبات والأمور هادئة".
وعن ظهور حالات كورونا في الثلاث فرق المصرية أو وجود أي اشتباهات للإصابة، شدد: " لا حالات كورونا في الأهلي والزمالك وبيراميدز حتى الآن".
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