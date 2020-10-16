شوبير يؤكد غياب كهربا أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، غياب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، غدًا السبت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مركب محمد الخامس، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "كهربا خارج قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مواجهة الوداد، لعدم اكتمال شفائه".