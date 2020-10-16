تحدث عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق بهلاء العماني، عن تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا لفريق القلعة الحمراء خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني لا يليق باسم وتاريخ النادي الاهلي نهائيًا".
وأوضح: " غير معقول أن نقول إن التعاقد مع موسيماني بسبب سيرينو والأهلي قادر على شراء أي لاعب".
وتابع: " أبارك للنادي الأهلي على الفوز بالدوري وهو الأنجح إداريًا في مصر ولا يلتفت لبقية الأندية".
وكان بيتسو موسيماني مدرب صن داونز السابق، تولى تدريب الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وتنتظره مباراة صعبة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الناصر محمد: موسيماني لا يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.