عبد الناصر محمد: موسيماني لا يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي

تحدث عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق بهلاء العماني، عن تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا لفريق القلعة الحمراء خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موسيماني لا يليق باسم وتاريخ النادي الاهلي نهائيًا".

وأوضح: " غير معقول أن نقول إن التعاقد مع موسيماني بسبب سيرينو والأهلي قادر على شراء أي لاعب".

وتابع: " أبارك للنادي الأهلي على الفوز بالدوري وهو الأنجح إداريًا في مصر ولا يلتفت لبقية الأندية".

وكان بيتسو موسيماني مدرب صن داونز السابق، تولى تدريب الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وتنتظره مباراة صعبة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت.