بابا فاسيليو يفسر سر تعدي محمد هلال على طفل في مواجهة دجلة والطلائع

تحدث نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن واقعة تعدي محمد هلال، لاعب دجلة على طفل مواجهة طلائع الجيش.
وأكد " بابافاسيليو" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد هلال لاعب جيد ولكن ذلك كان بسبب ضغط المباريات التي يعاني منها اللاعب فضلا عن النتائج التي يرغب اللاعب في تعديلها وتحقيق الفوز دائمًا".
وتابع: "تحدث مع محمد هلال بعد الواقعة والجهاز الفني بالكامل تحدث معه وطالبناه بضرورة التركيز في الملعب فقط وعدم خروجه عن السياق".
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