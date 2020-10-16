هاشتاج# إفريقيا يا أهلي بتنادينا يتصدر الترند.. ومغردون: الأهلي بطل إفريقيا 2020

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وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالاتي : شخصيتك هي أعظم نقاط قوتك ونحن على استعداد لتشجيعك ومشاهدتك تفوز في العضلة ذات الرأسين ، ثق في غرائزك ولعب مناشدات قوية استمر في العمل الجيد..أملنا في ربنا كبير بأذن الله نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا، شدو حيلكم يا رجاله جمهوركم في ضهركم علي المره والحلوه معاه.
وقال آخرون: يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي ، ربنا يوفقك يا موسيماني..واحنا ورا الاهلي و معاه لاخر الدنيا .. وشجعوهم آخرين بقولهم:كونو رجالا على قدر المسؤولية فانتم ابناء نادى الوطنية.
وأكد مغردون أن أعظم نادى فى الكون افريقيا يا أهلى.. بالتوفيق بأذن الله لاعظم نادي في الكون.. نحن جميعًا كمشجعي الأهلي لا نحب الغرور ولكن تاريخنا لم يترك لنا مجالًا للتواضع افريقيا ي اهلي .. السبت مش هزار .. افريقيا يا ابطال ..مكملين و ان شاء الله علي افريقيا ناويين .. يااارب الأهلي بطل دوري الابطال سنه 2020 يااارب .. املنا في ربنا كبير بأذن الله نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا
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