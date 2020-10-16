صحيفة مغربية تحذر الوداد من ثنائي الأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

حذرت صحيفة المنتخب المغربية، فريق الوداد البيضاوي من ثنائي الأهلي علي معلول ومحمد مجدي " أفشة"، قبل موقعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد،غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.

وذكرت الصحيفة المغربية، أن علي معلول ومحمد مجدي أفشة هم أفضل مرري الأهلي بـ 13 تمريرة حاسمة في مسابقة الدوري المصري.

وأضافت الصحيفة، أن الجبهة اليسرى أكثر فعالية لفريق الأهلي، كونه يعتمد كثيرا على علي معلول للتقدم وإرسال العرضيات المتقنة.