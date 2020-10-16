صحيفة مغربية تحذر الوداد من ثنائي الأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الوداد،غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.
وذكرت الصحيفة المغربية، أن علي معلول ومحمد مجدي أفشة هم أفضل مرري الأهلي بـ 13 تمريرة حاسمة في مسابقة الدوري المصري.
وأضافت الصحيفة، أن الجبهة اليسرى أكثر فعالية لفريق الأهلي، كونه يعتمد كثيرا على علي معلول للتقدم وإرسال العرضيات المتقنة.
وتابعت الصحيفة أن الوداد عليه أن ينتبه إلى تلك النقاط ويحذر منها قبل مواجهة الأهلي.
وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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