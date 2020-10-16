فيل تومبسون: ليفربول فشل في ضم كريستيانو رونالدو بسبب المقابل المادي

كشف فيل تومبسون نجم فريق ليفربول السابق، عن محاولة الريدز التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الحالي في موسم 2003.
وقال تومبسون في تصريحات أبرزها موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "ليفربول كان قريبا من ضم مع كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونة في موسم 2003، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، حيث كان سيحصل النادي البرتغالي على مليون جنيه إسترليني كل موسم، ولم يتبقى سوى بعض الأمور البسيطة لإتمام الصفقة".
وتابع:" شعرنا بالصدمة بعدها بسماع خبر تعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو مقابل 12.2 مليون جنيه إسترليني، لقد شعرنا بالاختناق.
يذكر أن الاتحاد البرتغالي أعلن مؤخرا، إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وعاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا خلال الساعات الماضية، من أجل استكمال الحجر الصحي في تورينو، والانضمام إلى يوفنتوس فور تعافيه من الفيروس التاجي.
وتحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وبرشلونة، المقرر لها يوم 28 أكتوبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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