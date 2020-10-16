كورونا يجتاح الدوري الفرنسي.. مونبلييه يعلن اكتشاف 12 إصابة بالفريق

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في صفوف الفريق.
وذكر نادي مونبلييه في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة 8 لاعبين في صفوف بالإضافة إلى 4 من أفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا.
وأضاف بيان النادي الفرنسي، أن الحالات المصابة ستخضع للعزل الصحي، وفقا لبروتوكول الدوري الفرنسي.
ومن المقرر أن يواجه مونبلييه نظيره موناكو، بعد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابع من مسابقة الدوري الفرنسي.
ووفقا لمجلة " فرانس فوتبول" فإن مباراة مونبلييه وموناكو باتت مهددة بالتأجيل، بعد ظهور 12 حالة كورونا في صفوف مونبلييه.
يذكر أن مونبلييه خسر أمام أولمبيك ليون بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الفرنسي.
ويحتل مونبلييه المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، حيث خاض 6 مباريات فاز في 3 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر في اثنين.
وتقام مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
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