بإقامة 4 مباريات.. انطلاق الدوري الإماراتي 2020 - 2021.. اليوم

تنطلق النسخة الجديدة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم "الدوري الإماراتي" 2020 - 2021، اليوم الجمعة، بإقامة 4 مباريات.

كان من المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإماراتي في شهر سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجليها، بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإماراتي كان أحد ضحايا فيروس كورونا الموسم الماضي، حيث أعلنت رابطة المحترفين في شهر يونيو الماضي الدوري الإماراتي إلغاء الموسم دون تحديد بطل للمسابقة.

وتشهد انطلاقة الدوري الإماراتي ظهور المصري أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، وأحد أفضل المدربين أحد أفضل المدربين بالكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة.