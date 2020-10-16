قبل مواجهة الأهلي.. صحفي تونسي: خط وسط الملعب أبرز نقاط القوة في الوداد

كشف الصحفي التونسي محمد فنار،عن نقطة قوة فريق الوداد المغربي، قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد،غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.وقال فنار في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": إن ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد كون فريقا جيدا بإمكانه منافسة الأهلي على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية".
وأضاف:" خط وسط الميدان هو نقطة قوة فريق الوداد، خلال فترة جاريدو كان الفريق يلعب بخطة 4 - 2 - 3 - 1، وهذا كان يضر الفريق ويؤثر على خط وسط الملعب".
وتابع:" خط وسط الملعب تطور كثيرا مع جاموندي الذي يلعب بلاعب ارتكاز وحيد، وأصبح أبرز نقاط قوة الوداد".
وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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