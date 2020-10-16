بطولة رياضية في كرة القدم بشمال سيناء احتفالا بـ انتصارات أكتوبر

نظمت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية ،بمحافظة شمال سيناء ، بطولة رياضية في كرة القدم ضمن فعاليات احياء ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة الـ٤٧ تحت اشراف مديرية الشباب والرياضه بالمحافظة ، وناصر ابو عكر رءيس مجلس أمناء المؤسسة .

وقد اقيمت مباريات البطولة على ملعب مركز شباب مدينة العريش ، بمشاركة 13 فرقة رياضية ، حيث أقيمت 12 مباراة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة .

وقد التقي فريق " ابوحلاوة" ، وفريق " الشهيد منسى " في نهاءيا البطولة والتي فاز بها فريق ابوحلاوة 3 / صفر.

وقد تم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز وتكريم لاعبي الفريقين، واحسن اخلاق فى المباريات لاعبين وهما عبدالله محمد عبدالله وحسام حسونة .

بحضور كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وعادل رستم نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة، واسلام عروج الامين العام للمؤسسة ، والدكتور مصطفى المالح مشرف عام البطولة واحمد حلاوة ممثل رعاة البطولة .



كما تضمنت فعاليات البطولة في اليوم ختامي اقامة مباراة بين قدامى اللاعبين ،و انتهت بتكريم الفريق الفائز بكأس المباراة،.