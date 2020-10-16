الأهلي والوداد يتسلحان بالتكنولوجيا قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

أفاد تقرير مغربي بأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لجأ إلى التكنولوجيا من أجل الاستعانة بمقاطع فيديو لفريق الوداد لدراسته جيدا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن موسيماني لجأ إلى التكنولوجيا من أجل دراسة الوداد، حيث عقد جلسات فيديو لمتابعة آخر مباريات الفريق".