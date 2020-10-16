الأهلي والوداد يتسلحان بالتكنولوجيا قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الوداد، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة " المنتخب" المغربية، أن موسيماني لجأ إلى التكنولوجيا من أجل دراسة الوداد، حيث عقد جلسات فيديو لمتابعة آخر مباريات الفريق".
وأضافت الصحيفة، أن ميجيل جاموندي مدرب الوداد لجأ إلى نفس الأمر، حيث حصل كل لاعبي الوداد على فيديوهات للاعبي الأهلي من أجل التعرف على نقاط قوة وضعف منافسم.
وسافرت بعثتي الأهلي والزمالك إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
كان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأهلي والزمالك إجراء لفحوصات طبية قبل السفر إلى المغرب في ظل البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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