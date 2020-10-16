الأهلي يتدرب اليوم على ملعب محمد الخامس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقام المران مساء اليوم، حيث يتدرب الفريق على ملعب المباراة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وكان الأهلي قد خاض تدريباته الأخيرة بالمغرب على ملعب «كهرماء كاليفورنيا»؛ استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبية بفندق الإقامة أستمرت قرابة ال70 دقيقة شهدت عرض مجموعة من لقطات الفيديو التي تعمد فيها المدير الفن علي إيقافه اكثر من مرة لشرح طريقة لعب كل مركز في الوداد البيضاوي .

ولم يفصح موسيماني في المحاضرة عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة ولكنه أكتفي بمنح تكليفات لكل مركز برقم معين ، وطالب موسيماني لاعبيه بعدم الخوف والإنجراف وراء مقولة التفوق النفسي للمنافس عليهم والغيابات التي تضرب صفوف الفريق.

وقال المدير الفني خلال تلك المحاضرة أن تلك النوعية من المباريات تعتمد في الأساس علي التركيز داخل وخارج الملعب وبذل الجهد والإلتزام بالتعليمات الفنية فقط، وأضاف أن المباراة من شوطين أحدهما هنا في كازبلانكا والأخر في القاهرة بعد أسبوع ولكن يجب تقديم أوراق الإعتماد وتصدير القلق للمنافس من مواجهة الذهاب التي ستكون اليوم.