رسميا.. الكاف يختار مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.؟ وتم إجراء القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء. وتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي. وجاءت القرعة من نصيب مصر لتستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

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