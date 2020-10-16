سيقام في مصر.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، منذ قليل، عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.

وتم إجراء القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.

وتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي.

وجاءت القرعة من نصيب مصر لتستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وفي حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق من مصر وفريق من المغرب سيقام النهائي في مصر، أما في تأهل الوداد والرجاء إلى المباراة النهائية، ستقام البطولة في المغرب.

ويلتقي الأهلي مع الوداد، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا:

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل.