بث مباشر.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بإجراء قرعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بالغرب، ولكن هل ستقام في مصر أم المغرب حال تأهل فريق من كل دولة للنهائي أي الأهلي مع الرجاء ام الزمالك مع الوداد.

تقرر إجراء القرعة في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.

ويتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي.