جاء ذلك بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،قرعة تحديد البلد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل ناديين من بلدين مختليفن إلى المباراة النهائية للبطولة.
وجاءت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:.
-في حالة وصول الوداد والرجاء للنهائي سيقام في المغرب
-في حالة وصول فريق من مصر ضد فريق من المغرب سيقام في مصر
- في حالة وصول الأهلي والزمالك سيقام في مصر
ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد غدأ ، بينما يحل نادي الزمالك ضيفًا على فريق الرجاء بعد غد ، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الإعلان الرسمي.. حالة واحدة تمنع مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.