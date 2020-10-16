مران الزمالك بدون حضور إعلامي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم على ملعب محمد الخامس الذى يستضيف لقاء الزمالك والرجاء بالدار البيضاء. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منع الإعلاميين من حضور المران في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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