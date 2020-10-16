طارق قنديل يحضر قرعة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي بحضور مراسم قرعة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية.
حضر مراسم القرعة كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.
ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي مساء غد السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأسفرت قرعة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا عن اختيار مصر لاحتضان المباراة النهائية حال وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية.
وأجريت القرعة صباح اليوم بأحد الفنادق في الدار البيضاء، حيث ادارها سامسون أدامو، مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، حيث أسفرت عن إنه في حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية، فسوف تقام في مصر يوم ٦ نوفمبر المقبل.
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