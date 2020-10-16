جدير بالذكر أن اللاعب محمد الجمل والذي يشغل مركز المهاجم كان قد سبق له الانضمام لتدريبات الفريق الأول خلال الأشهر القليلة الماضية ، حيث شارك اللاعب في عدد من المباريات الودية للفريق والتي نجح خلالها في إحراز هدف في مرمى فريق طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين نهاية شهر يوليو الماضي ، كما انضم اللاعب كذلك لقائمة مباراة المصري والأهلي التي جرت في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي.
أما اللاعب أمير شعيب والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم، فتعد هي المرة الأولى التي ينضم خلالها للفريق الأول ، علمًا بأن اللاعب والبالغ من العمر 21 عامًا كان قد انضم لناشئي المصري مطلع الموسم الحالي قادمًا من صفوف فريق وادي دجلة ، قبل أن يوقع معه النادي المصري قبل نحو أسبوعين عقد احتراف انتقل بموجبه من كونه لاعب هاوٍ إلى لاعب محترف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماهر يستدعي ثنائي الناشئين محمد الجمل وأمير شعيب للانضمام لمعسكر المصري ببرج العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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