الأول من نوعه.. الأسمرات تستضيف أكبر مهرجان لألعاب الانزلاق

تطلق المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات غدا السبت مهرجان تحيا مصر لألعاب الانزلاق، والذى يعد أول مهرجان من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة.

يشارك بالمهرجان نحو 300 لاعب فى المهرجان من نخبة لاعبي الأندية ومنتخب مصر، ويبدأ المهرجان في الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً تحت إشراف الإتحاد المصري لألعاب الإنزلاق والهواة، ويقام تحت شعار "الرياضة حياة" .

ويأتي تنفيذ المهرجان بحي الأسمرات ضمن عدة مراحل حيث من المقرر تعميمه على مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة، كما تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمهرجان لضمان استدامته.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللوجيستية الواجب إتباعها لتمهيد مضمار الماراثون، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن المهرجان مستوحي من سباق الإنزلاق الألماني (Berlin skit marathon) والذي يقام سنويًا بحضور أكثر من 5000 متسابق من جميع أنحاء العالم تحت رعاية الحكومة الألمانية، والعديد من الشركات التجارية العالمية، ويلعب المهرجان دورًا محوريًا في تنشيط السياحة.