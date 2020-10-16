علق اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي والصاعد حديثا للدورى الممتاز علي تقديم المدير الفنى لاستقالته عقب الصعود "بأنه أصر علي الرحيل رغم تمسك الجميع به ". وأشار "نصار " على أن المدير الفنى أكد إصراره علي تقديم الاستقالة والاكتفاء بتحقيق حلم الصعود للممتاز لأول مرة بتاريخ البنك الأهلي من خلال بوابة مجموعة الصعيد. واختتم رئيس النادي حديثه بأن هناك علي طاولة مجلس الإدارة قائمة بأسماء مدربين وسيتم دراسة جميع الإسماء لاختيار المدير الفنى للفريق. وعلم "دوت الخليج " ببعض الأسماء المرشحة لقيادة فريق البنك الأهلي بالممتاز خلفا لعيد مرازيق وهم ،أسامة نبيه ،ومحمد صلاح ،وخالد جلال. وقد نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيه وصلاح وجلال أبرز المرشحين لخلافة مرازيق فى البنك الأهلي.. ورئيس النادى: أصر على الرحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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