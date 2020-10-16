قبل مواجهة الرجاء.. مسحة طبية ثانية للزمالك بالمغرب مساء اليوم

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي وأعضاء البعثة بالمغرب للمسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا في التاسعة مساء اليوم. ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت البعثة قد خضعت لمسحة فور وصولها للمغرب وذلك وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

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