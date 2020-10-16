ستاد القاهرة يقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

بات ستاد القاهرة الدولي الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.

وعلم " دوت الخليج" أن ستاد القاهرة هو الأقرب لاحتضان نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إعلان الكاف إقامة المباراة النهائية في مصر.

وتم إجراء قرعة بشأن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال أفريقيا، منذ قليل، في الدار البيضاء وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ومندوبي الأندية الأربعة المتأهلة وهي الأهلي والزمالك والوداد والرجاء.

وتم في القرعة وضع كرتين فقط أحداهما تحمل اسم مصر والثانية المغرب والدولة التي يتم سحبها أولا ستنظم النهائي الذي يقام لأول مرة في التاريخ من مباراة واحدة بين الفائزين في الدور قبل النهائي.

وجاءت القرعة من نصيب مصر لتستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وفي حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق من مصر وفريق من المغرب سيقام النهائي في مصر، أما في تأهل الوداد والرجاء إلى المباراة النهائية، ستقام البطولة في المغرب.

ويلتقي الأهلي مع الوداد، غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.