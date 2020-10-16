بمشاركة ١١٥٢٥ رياضيا.. انطلاق ختام دوري الشركات في نسخته الـ ٥٣ بالمدينة الرياضية ببورسعيد

بمشاركة ١١٥٢٥ رياضي يمثلون ١٥٤ شركة، انطلقت فعاليات ختام دورى الشركات في نسخته الـ ٥٣ والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت البطولة منافسات في ١٠٢ مسابقة بالصالة المغطاه بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية نائبا عن الوزير، والدكتور حسني غندر رئيس الاتحاد العام الرياضى للشركات، على أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

وفي كلمته نقل الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، تهنئة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجميع الفرق المشاركة، لافتا الي ان الجميع فائز بتلك المنافسات التي شهدت روح واخلاق رياضية عالية بين جميع الفرق المشاركة.

وأكد أن وزارة الرياضة تقدم كل انواع الدعم للبطولة، موجها الشكر للدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات الذي يبذل جهودا كبيره من اجل انجاح هذه البطولة التي تعتبر من اهم البطولات التي تنفذها الاتحادات .

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على كل ما يبذله من جهد في تطوير المنظومة الرياضية والشبابية بالمحافظة، مشيرا على تعاونه الكامل مع الوزارة من تطوير البنية التحتية الانشائية الرياضية.