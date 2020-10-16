فوزان و3 خسارات.. ماذا تفعل الأندية المصرية على ملعبها فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، ويعد الرباعي المرشح للتتويج بالبطولة هم فريقا (الأهلي والزمالك) من مصر وفرقتين من المغرب ( الرجاء والوداد).

وتعد هي المرة الوحيدة التي يُطبق بها نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة حيث كان نهائي البطولة يٌقام من مباراتين ( ذهاب وعودة).

ويستعرض دوت الخليج عدد استضافات مصر للبطولة أخر 10 سنوات:.

- إستضافت مصر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 حيث صعد النادي الأهلي أمام الترجي التونسي ولعبت مباراة الذهاب في مصر على ملعب برج العرب وتُوج بها الفريق الأحمر في النهاية على ملعب رادس.

- إستضافت مصر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 حيث صعد النادي الأهلي أمام أورلاندو بايرتس ولعبت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بينما لٌعب لقاء الإياب على ملعب المقاولون العرب وتوج الأحمر بالبطولة.

- كما إستضافت مصر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016 حينما صعد نادي الزمالك أمام صن داونز الجنوب إفريقي ولعبت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بينما لٌعب لقاء الإياب على ملعب برج العرب وخسر الأبيض البطولة.

- ثم إستضافت مصر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017 حيث صعد النادي الأهلي أمام الوداد البيضاوي ولعبت مباراة الذهاب في مصر على ملعب برج العرب بينما لٌعب لقاء الإياب بالمغرب وخسر الأحمر البطولة.

- واخيرًا إستضافت مصر نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018 حيث صعد النادي الأهلي أمام الترجي التونسي ولعبت مباراة الذهاب في مصر على ملعب برج العرب بينما لٌعب لقاء الإياب بـ تونس وخسر أيضًا الأحمر البطولة.