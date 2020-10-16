وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام يوم 16 ديسمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال داتو ويندسور جو أمين عام الاتحاد الآسيوي، أن جائحة كورونا جعلت اختيار الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، أمر صعب ومعقد، بسبب إجراءات السفر والقيود الصحية.
وتابع:" الاتحاد الآسيوي يسعى دائما لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيق أن النهائي هذا الموسم سيكون من مباراة واحدة بشكل مختلف عن الشنوات السابقة، وبالتالي كنا لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق.
يذكر أن بيرسبوليس الإيراني ضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بينما لم يتحدد الطرف الثاني حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. قطر تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.