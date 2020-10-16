رسميا.. قطر تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في قطر.

وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن نهائي دوري أبطال آسيا سيقام يوم 16 ديسمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال داتو ويندسور جو أمين عام الاتحاد الآسيوي، أن جائحة كورونا جعلت اختيار الدولة المضيفة لنهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، أمر صعب ومعقد، بسبب إجراءات السفر والقيود الصحية.

وتابع:" الاتحاد الآسيوي يسعى دائما لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيق أن النهائي هذا الموسم سيكون من مباراة واحدة بشكل مختلف عن الشنوات السابقة، وبالتالي كنا لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق.

يذكر أن بيرسبوليس الإيراني ضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بينما لم يتحدد الطرف الثاني حتى الآن.