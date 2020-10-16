الكيك بوكسينج يعقد ورشة تدريبية بالمركز الأوليمبي لاختيار المشاركين في مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة»

يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ورشة تدريبية على مدار اليوم الجمعة في المركز الأوليمبي بالمعادي من أجل اختيار المدربين المشاركين في مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» التي تقام تحت رعاية الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والأمم المتحدة.

وكشف محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ان الورشة التدريبية التي تقام اليوم الجمعة الهدف منها تأهيل المشاركين في المبادرة للعمل على مستوى الجمهورية في مبادرة لا للتحرش.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن الورشة تضم نحو 100 مدرب سيتم العمل على اختيار نحو 50 مدربا للمشاركة في فعاليات الحملة التي تقام على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ويتواجد في الورشة التدريبية المقامة داخل المركز الأوليمبي بالمعادي الدكتور إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بوصفه مسئول عن الوزارة من أجل صقل مواهب المشاركين في حملة «لا للتحرش لا للبلطجة».

وتأتي تلك الورشة التدريبية تمهيدا للاجتماع المرتقب ظهر يوم الأحد المقبل بمقر وزارة الشباب والرياضة للكشف عن تفاصيل مبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة» بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA».

ويقوم الاتحاد بإيفاد الخبراء من أجل التوعية بمخاطر التحرش وكيفية مواجهته مع كيفية السيطرة على المتحرش بأقل مجهود ممكن وأقل وقت ممكن أيضا وتأتي ضمن مهارة الدفاع عن النفس، حيث تهدف المباراة إلى إكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهم لمواجهة ظاهرتي التحرش.

وتبلغ مدة التدريب خمسة أيام وستكون عبارة عن دورات تدريبية مكثفة للفتيات لعدد 20 متدربة بالدورة التدريبية الواحدة بواقع 4 ساعات يوميا علي فترتين تدريبيتين يتخللها ساعة استراحة، وسيتم منح الفتيات محاضرة نظرية عن التحرش من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان ومقدمة معرفية عن الدفاع عن النفس ونقاط القوة والضعف في الجسم واستخدام البيئة المحيطة كوسيلة مساعدة للدفاع عن النفس والإنسان.