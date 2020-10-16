بيراميدز يؤدي أول تدريباته بالمغرب بملعب كهرما

يؤدي فريق الكرة بنادي بيراميدز أول تدريباته اليوم، الجمعة، في مدينة كازبلانكا، بملعب "كهرما" استعدادا لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة بيراميدز للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة على أن تكون أولى التدريبات في السادسة من مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.

ووصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ونزلت البعثة في المغرب بعد رحلة طيران استغرقت قرابة ٥ ساعات ونصف من القاهرة حتى الدار البيضاء على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لإراحة جميع أفراد الفريق. وتواجد شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي في مطار الدار البيضاء باستقبال البعثة لإنهاء ترتيبات الدخول بعدما سبق البعثة الرسمية بيوم واحد لترتيب كافة الأمور. وتتوجه البعثة مباشرة إلى فندق "فور سيزونز" بمدينة الدار البيضاء للإقامة به حتى موعد مباراة حوريا كوناكري الغيني والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي بملعب محمد الخامس. وقرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية بعد الوصول لكازبلانكا، على أن يخوض الفريق أول تدريباته مساء الجمعة، بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة. وسافر الفريق إلى المغرب ب23 لاعبا على أن تكتمل الصفوف في كازبلانكا بانضمام الثنائي الدولي إيريك تراوري وولفريد كانون بعد الانتهاء من التجمع الدولي.

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