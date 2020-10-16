الأهلي يغلق مرانه الأخير اليوم أمام وسائل الإعلام تنفيذا لتعليمات الـ«كاف»

أبلغ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بإغلاق مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام المختلفة مساء اليوم الجمعة؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
وأكد مسئولو «كاف» أن مران اليوم لن يسمح فيه لوسائل الإعلام بالتواجد فيه خلال أول ١٥ دقيقة كما هو معتاد وفقًا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكاف.
يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير مساء اليوم علي مركب (استاد)محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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