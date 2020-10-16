بحضور مسئولي اتحاد الكرة.. انطلاق دوري المدارس للكرة النسائية.. صور

انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة التنشيطية الأولى لدوري المدارس للكرة النسائية تمهيدا لاعتماد الحافز الرياضي وانطلاق دوري المدارس.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والدكتور سحر عبد الحق المشرف العام على كرة القدم النسائية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة وعبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وبدأ حفل الافتتاح بطابور العرض واستعراض المنتخبات المشاركة وشهد الظهور الاول للجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان وجهازه المعاون .

وألقى الدكتور جمال محمد علي كلمة الافتتاح مرحبا بالحضور وأبدى سعادته البالغة لاهتمام الدكتورة سحر عبد الحق بإقامة هذه البطولة الأولي من نوعها والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووجه الشكر للدكتورة إيمان حسن لتعاونها والعمل علي إقامة البطولة بعد ترتيبات لمدة سنة كامله من أجل منح الطالبات الحافز الرياضي وإقامة دوري المدارس .

وأكدت سحر عبد الحق أنها عملت جاهدة على تنظيم هذه البطولة وأنها تسعي لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال إقامة بطولات رسمية ومعتمدة مثل دوري المدارس كما أبدت سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل منح الطالبات المشاركات في دوري الكرة النسائية الحافز الرياضي .

وأعرب وليد العطار عن سعادته بالتنظيم الرائع وأن هذه الخطوة نواة لتوسيع قاعدة الممارسة لكرة القدم النسائية ونشر اللعبة وان سحر عبد الحق بذلت جهودا كبيرة نحو إقامة دوري المدارس بالتعاون مع الدكتورة إيمان حسن ممثلة بوزارة التربية والتعليم .

ويذكر أن هذه هي المرة الاولي التي تقام فيها دورة تنشيطية لدوري المدارس للكرة النسائية لطالبات الشهادة الاعدادية .