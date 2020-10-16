بعد إصابته بكورونا.. الزمالك يفقد نجم الفريق أمام الرجاء

أثبتت المسحة التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك بالأمس، إيجابيه حالة اللاعب وإصابته بفيروس كورونا.
وتم عزل اللاعب في فندق إقامة بعثة الفريق الأبيض بالمغرب حاليا ويخضع لبروتوكول العلاج، على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة مساء اليوم.
وكان ساسي وصل للمغرب مساء الأمس وخضع لمسحة قبل الانضمام المعسكر وظهرت نتيجتها اليوم وأثبتت إصابة اللاعب بالفيروس.
وأصبح فرجاني ساسي خارج حسابات الزمالك في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد محمد الخامس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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