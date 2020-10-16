بعد إصابته بكورونا.. الزمالك يفقد نجم الفريق أمام الرجاء

أثبتت المسحة التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك بالأمس، إيجابيه حالة اللاعب وإصابته بفيروس كورونا.

وتم عزل اللاعب في فندق إقامة بعثة الفريق الأبيض بالمغرب حاليا ويخضع لبروتوكول العلاج، على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة مساء اليوم.

وكان ساسي وصل للمغرب مساء الأمس وخضع لمسحة قبل الانضمام المعسكر وظهرت نتيجتها اليوم وأثبتت إصابة اللاعب بالفيروس.

وأصبح فرجاني ساسي خارج حسابات الزمالك في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد محمد الخامس في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".