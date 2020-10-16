نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى بعد اشتباه في إصابته بـ كورونا.. فيديو

أكد تقرير مغربي، أنه تم نقل فرجاني ساسي إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر موقع " البطولة" أنه تم نقل فرجاني ساسي، إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، بعد اشتباه في إصابته بكورونا.

وأضاف الموقع، أنه من المنتظر أن تحدد لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي، ماذ إذا كان سيتم السماح لـ فرجاني ساسي أو لا، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

كان فرجاني ساسي انضم إلى بعثة الزمالك، أمس، الخميس، قادما من تونس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، بعد غدا، السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".