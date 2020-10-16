بعثة ييراميدز تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة بكازبلاكا

أدت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز، صلاة الجمعة، اليوم، بإحدى القاعات الخاصة بفندق الإقامة في مدينة كازبلانكا المغربية.

ووصلت البعثة أمس إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومواجهة حوريا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء المقبل بنصف النهائي بملعب محمد الخامس.

وحرصت البعثة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الصلاة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويؤدي فريق الكرة بنادي بيراميدز أول تدريباته اليوم، الجمعة، في مدينة كازبلانكا، بملعب "كهرما" استعدادا لخوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة بيراميدز للدار البيضاء مساء الخميس، وخلد اللاعبون للراحة وانطلقت أولى التدريبات في السادسة من مساء الجمعة بتوقيت الدار البيضاء، السابعة بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة الثلاثاء التي تقام بملعب محمد الخامس في كازبلانكا.

وعاين محمد صلاح مدير فريق بيراميدز ملعب "كهرما" من النجيل الطبيعي قبل خوض تدريبات بيراميدز عليه.