سيد عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة بعثة الأهلي في المغرب

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق الأول لكرة القدم أمس.

وأجرت بعثة الأهلي أمس مسحة جديدة في مقر الإقامة بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي، غدا السبت، في حضور شريف أبو العينين، مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وأجرت البعثة المسحة وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي، فيما كانت البعثة قد أجرت مسحة في القاهرة منذ عدة أيام وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب إجراء مسحة قبل سفر الفريق إلى المغرب، بجانب مسحة ثانية قبل ٤٨ ساعة من المباراة، إلى جانب ملف طبي شامل لكل لاعب بالفريق.

ويلتقي الأهلي مع الوداد مساء غد السبت، على مركب محمد الخامس، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.