خاص| بيراميدز يقترب من ضم نجم منتخب تونس

أكد مصدر مقرب من الدولي التونسي أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي، أن اللاعب بات قريبًا من الانضمام لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " بيراميدز أرسل عرضا رسمي لنادي النجم الساحلي التونسي ب 800 ألف يورو من أجل ضم لاعب وسط الفريق أمين بن عمر خلال فترة الإنتقالات الجارية".
وتابع : " مسؤولي نادي بيراميدز اتفقوا مع اللاعب على البنود الشخصية له ، ويتبقى موافقة نادي النجم الساحلي فقط من أجل السماح له بالرحيل ".
واختتم : " اللاعب متحمس للغاية ورتوش أخيرة فقط تفصله من ارتداء قميص نادي بيراميدز في الموسم الجديد".
يذكر أن نادي بيراميدز سيواجه نادي حوريا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء القادم في إطار ذهاب الكونفيدرالية الإفريقية ، ويسعى الفريق السماوي إلى التتويج بالبطولة ، لتكون البطولة القارية الأولى في تاريخه.
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