بعد إصابة ساسي بكورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا



تأكد إصابة فرجانى ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بفيروس كورونا وذلك قبل يوم واحد من مواجهة الرجاء باستاد محمد الخامس فى إطار لقاءات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وأظهرت عينة مسحة كورونا إصابة فرجانى ساسي بالكورونا وتم عمل الإجراءات اللازمة له خلال تواجده مع بعثة الزمالك بالمغرب استعدادا لخوض اللقاء المرتقب أمام الرجاء ، وتأكد غياب فرجانى ساسي عن المباراة .

وحول إمكانية تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بعد إصابة فرجانى ساسي وظهور حالة كورونا داخل صفوف الفريق الأبيض ، حسم الكاف كل الجدل السائد ، وتنص لوائح الكاف المنظمة لمباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا إصابة أكثر من 5 لاعبين بالكورونا من أجل إلغاء المباراة .

وفى حالة إصابة أقل من 5 لاعبين فى فريق واحد تقام المباراة بشكل طبيعى دون أى تأجيل ، وقام الكاف بإخطار الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والوداد والرجاء أطراف المربع الذهبى لأبطال إفريقيا بههذ اللائحة ووافق عليها الجميع بالفعل .

وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، ويعد الرباعي المرشح للتتويج بالبطولة هم فريقا (الأهلي والزمالك) من مصر وفرقتين من المغرب ( الرجاء والوداد).

جاء ذلك بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،قرعة تحديد البلد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل ناديين من بلدين مختليفن إلى المباراة النهائية للبطولة.

وجاءت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:.

-في حالة وصول الوداد والرجاء للنهائي سيقام في المغرب

-في حالة وصول فريق من مصر ضد فريق من المغرب سيقام في مصر

- في حالة وصول الأهلي والزمالك سيقام في مصر