الرجاء المغربي يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل موقعة الزمالك

وذكر نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي، أن نتيجة مسحة كورونا جاءت سلبية التي أجريت أمس الخميس على كافة عناصر الفريق، جاءت سلبية.
يذكر أن الفحوصات الطبية، أثبتت منذ قليل إصابة فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك بفيروس كورونا المستجد.
وتم عزل اللاعب في فندق إقامة بعثة الفريق الأبيض بالمغرب حاليا ويخضع لبروتوكول العلاج، على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة مساء اليوم.
وكان ساسي وصل للمغرب مساء الأمس وخضع لمسحة قبل الانضمام المعسكر وظهرت نتيجتها اليوم وأثبتت إصابة اللاعب بالفيروس.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، اليوم، الجمعة، عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.
وفي حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق من مصر وفريق من المغرب سيقام النهائي في مصر، أما في تأهل الوداد والرجاء إلى المباراة النهائية، ستقام البطولة في المغرب.
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