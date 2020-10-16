أعلن فريق الاتفاق السعودي التعاقد مع المغربي وليد ازارو لاعب النادي الاهلي حتي عام 2022 . ورحب النادي السعودي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاتفاق مع اللاعب وإعلان ضمه بشكل رسمي بعدما قضي نصف موسم علي سبيل الاعارة قادما من النادي الاهلي . ولعب ازارو مع فريق الاتفاق السعودي 7 مباريات وسجل ثلاث أهداف وذلك بسبب توقف المسابقة علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . وانهي فريق الاتفاق السعودي الموسم الماضي 2019-2020 محتلاالمركز الثامن في جدول ترتيب الدورى السغودي برصد 42 نقطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع وليد أزارو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.