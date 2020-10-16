تقرير مغربي يؤكد غياب أيوب الكعبي عن موقعة الأهلي

أكد تقرير مغربي، غياب أيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي عن مباراة الأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد غدا السبت، على ملعب محمد الخامس، بينما سيواجه الزمالك نظيره الرجاء الأحد، على نفس الملعب أيضًا.
وتعاقد الوداد المغربي مع أيوب الكعبي مؤخرا في صفقة انتقال حر، بعد فسخ اللاعب عقده مع نادي فورتش الصيني.
وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن أيوب الكعبي لا يحق له المشاركة مع الوداد مع مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وأن تجربته الجديدة مع الوداد ستكون من الموسم المقبل.
وسافرت بعثتا الأهلي والزمالك إلى المغرب، الثلاثاء الماضي، استعدادا لمواجهتي الوداد والرجاء.
وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، اليوم، الجمعة، عن احتضان مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.
وفي حال تأهل الأهلي والزمالك أو فريق من مصر وفريق من المغرب سيقام النهائي في مصر، أما في تأهل الوداد والرجاء إلى المباراة النهائية، ستقام البطولة في المغرب.
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