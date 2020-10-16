رسميا.. سفير مصر بالمغرب يعلن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن نتيجة التحاليل التي أجراها التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك أثبتت إصابته بشكل رسمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد إجراوئه مسحة خلال الساعات الماضية.
وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة: "المسحة التي أجراها فرجاني ساسي أثبتت إصابته بفيروس كورونا لكن في الوقت الحالي حالته الصحية مستقرة للغاية ونعمل على توفير كافة التسهيلات لسلامة اللاعب".
وأشار سفير مصر بالمغرب: "في الوقت الحالي جار التشاور مع الجانب المغربي لعزله في غرفه في الفندق، لحين إتمام شفائه بشكل كامل وعودته مجددا لحالته الطبيعية"
وأعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صباح اليوم عن الدولة المستضيفة لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا العام ، ويعد الرباعي المرشح للتتويج بالبطولة هم فريقا (الأهلي والزمالك) من مصر وفرقتين من المغرب ( الرجاء والوداد).
جاء ذلك بعد إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،قرعة تحديد البلد المستضيف للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل ناديين من بلدين مختليفن إلى المباراة النهائية للبطولة.
وجاءت قرعة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كالتالي:.
-في حالة وصول الوداد والرجاء للنهائي سيقام في المغرب
-في حالة وصول فريق من مصر ضد فريق من المغرب سيقام في مصر
- في حالة وصول الأهلي والزمالك سيقام في مصر
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